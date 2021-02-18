خالد الجندى: أدام الله عمرو أديب شوكة فى حلوق كارهى الوطن

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال تقديمه لبرنامج "لعلهم يفقهون"، المعروضعبر فضائية dmc، مساء الخميس: "نشكر الله على سلامة الزميل العزيز والمقاتل المصرى الأصيل الإعلامى المحترم عمرو أديب، والحمد لله رب العالمين الذى لم يشمت بك الأعداء".

ونوه إلى أن أعداء الإعلامى فى الحقيقة هم أعداء للوطن، متابعا: "ما حدث من شماتة أعداء الوطن فى الحادث الذى تعرضت له يثبت بما لا يدع مجالا للشك، أننا نتعامل مع أعداء لهم خسة فى المنهج والتفكير وكراهية البلد لا نظير لها".

وأعرب عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن حبه واحترامه لـ عمرو أديب، مختتما كلامه: "نحبك ونحترمك وأدامك الله شوكة فى حلوق هؤلاء الذين يكرهون البلد والاستقرار فيه".

وكان الإعلامى عمرو أديب، تعرض لحادث سير بالقرب من وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.