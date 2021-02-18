سفير الفلبين يزور مطرانية القاهرة للكلدان

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقباله الأب بولس ساتى للفادى الأقدس المدبر البطريركى للكلدان فى مصر، دار الحوار بالدرجة الأولى عن الأمور الرعوية وإمكانية احتفال الجالية الفليبينية بـ القداس الإلهى فى بازليك العذراء سيدة فاتيما، وقام السفير بأخذ البركة من السيدة العذراء وزيارة مكتبة الكنيسة وشراء صليب كبير منها.

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