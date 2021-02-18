دار الإفتاء: تنظيم النسل جائز

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار: "‏لا مانع من اتِّخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه".

كما ذكرت فى منشورها أنه ‏من الخطأ الاستدلال بقوله تعالى : "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ" كحُجة على تحريم تنظيم النسل، و‏تنظيم النسل لا حرج فيه قياسًا على "العزل" الذى كان معمولًا به فى العهد النبوى وما بعده"، و‏الكثرة من غير قوة داخله فى الكثرة غير المطلوبة والتى هى كغثاء السيل.

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