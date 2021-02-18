الإفتاء توضح المقصود بحديث «تناكحوا تناسلوا»

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جدة - نرمين السيد - وفسرت دار الإفتاء الحديث عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، قائلة :" ليس فيه إلا الحث على الزواج وهو أمر فطرى، والحث على التناسل حتى لا ينقطع النوع الإنسانى وهو أمر فطرى أيضا".
مشيرة إلى أن مباهاة رسول الله ﷺ بأمته، فلا تكون من خلال كثرة أعدادهم من ناحية الكم والعدد وإنما تكون بما قدموا للبشرية من علم وحضارة وإنجاز.
وتابعت :"أما من ناحية الكم والعدد فقط، فقد ذمه النبى ﷺ فى حديث آخر حيث قال : "غثاء كغثاء السيل" أى العدد الكثير الذى لا وزن له.
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