الإفتاء توضح المقصود بحديث «تناكحوا تناسلوا»

جدة - نرمين السيد - وفسرت دار الإفتاء الحديث عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، قائلة :" ليس فيه إلا الحث على الزواج وهو أمر فطرى، والحث على التناسل حتى لا ينقطع النوع الإنسانى وهو أمر فطرى أيضا".

مشيرة إلى أن مباهاة رسول الله ﷺ بأمته، فلا تكون من خلال كثرة أعدادهم من ناحية الكم والعدد وإنما تكون بما قدموا للبشرية من علم وحضارة وإنجاز.

وتابعت :"أما من ناحية الكم والعدد فقط، فقد ذمه النبى ﷺ فى حديث آخر حيث قال : "غثاء كغثاء السيل" أى العدد الكثير الذى لا وزن له.