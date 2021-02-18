رياضة البرلمان : منتديات الشباب نقله نوعية

جدة - نرمين السيد - قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن ما قامت به بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، فى إطار أعمال لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، بتضمين القرار الصادر عن الدورة الـ 59 للجنة الدعم لاسهامات منتدى شباب العالم الذى أطلقته مصر فى تناول قضايا الشباب على المستويين الإقليمى والدولية يعكس الجهود الدؤوبة للبعثة.





وأشاد حسين فى بيانه، اليوم الخميس، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى لرعايته منتديات الشباب، مشيرا إلى أن القيادة السياسية نقلت الشباب المصرى بهذه المنتديات نقله نوعية من المستوى المحلى إلى المستوى الدولى سواء فى التنظيم أو المناقشات أو الابداع والمبادرات الجديدة.

وكانت اللجنة قد تقدمت بخالص التحية والتقدير للقيادة السياسية على دعمها ورعايتها لإدارة منتدى شباب العالم التى لم تدخر جهدًا فى تنظيم فاعلية، قدمت للشباب على مختلف توجهاته وجنسياته قاعدة حوار يستطيع من خلالها التعبير عن نفسه، والتعرف على الثقافات المختلفة مما يسهم فى تعزيز السلام والإخاء بين شباب اليوم وقادة الغد.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية، يوم 16 فبراير الجارى، بالتوافق مع القرار الذى تم برعاية مصرية وقدمته كل من السنغال والرأس الأخضر والبرتغال وكازاخستان، متضمنًا إشارة خاصة للنسخ الثلاث من منتدى شباب العالم الذى انطلق فى شرم الشيخ عام 2017 بوصفه منصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.