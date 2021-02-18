أسبوعيًا.. 4 رحلات روسية لشرم الشيخ والغردقة بداية من 28 مارس

قررت شركة نورد ويلد الروسية، القيام بـ4 رحلات أسبوعية ابتداء من 28 مارس المقبل، بواقع رحلتين الى الغردقة، ورحلتين الى شرم الشيخ

وكانت قد وافقت سلطة الطيران المصرية، لشركة نورد ويلد الروسية،على عودتها لتسيير الرحلات السياحية بعد موافقة السلطات الروسية، على عودة السياحة الى شرم الشيخ والغردقة، التى توقفت منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فى ٣١ اكتوبر ٢٠١٥ .

وصرح الدكتور اشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى، بأن الشركة الروسية تقدمت إلى السلطة ، لتشغيل رحلاتها في 28 مارس المقبل، وتكون مباشرة من المطارات الروسية الي شرم الشيخ والغردقة ، وسوف يتم زيادة الرحلات فور انتظام التشغيل، مؤكدا أن المطارات المصرية تضاهى نظيرتها العالمية من حيث الامن والسلامة الجوية ، ووجود احدث اجهزة التفتيش في انهاء اجراءات سفر ووصول الركاب .

واشار نوير الى أن وفد روسي مكون من ١٧ فردا من مفتشي الامن بوزارة النقل الروسية، قام مؤخرا بجولة تفتيشية ، استغرقت 7 ايام على مطارى شرم الشيخ والغردقة ، واشادوا بالاجراءات الامنية المتبعة بالمطارين .

وكانت السلطات الروسية اعادت رحلات مصر للطيران وايرفلوت العام الماضى ، بشرط عدم توجه الركاب الروس الى الغردقة وشرم الشيخ بالطيران والتوجه بريا فقط.