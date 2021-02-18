- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة لشهر فبراير 2021 ورابط الاستعلام في المقال التالي
عمر شويل - جدة منحة العمالة الغير منتظمة ، تزايدت مؤخرا عمليات البحث عن الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة السادسة لشهر فبراير 2021، التي يمكن الاستعلام عنها عن طريق موقع وزارة القوي العاملة الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت، كما أعلنت وزارة القوي العاملة سابقا عن أقتراب صرف الدفعة السادسة من العمالة الغير منتظمة بقيمة 400 جنيه مصري، الذي يحصل عليها الأشخاص المتقدمين المستحقين لهذه المنحة اللذين قاموا سابقا بتحديث البيانات الخاصة بهم، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الساسة لشهر فبراير 2021 وموعد صرف المنحة، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .
منحة العمالة الغير منتظمة
قام رئيس جمهورية مصر العربية بتقديم هذه المنحة في وقت انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) للأشخاص المتضررين واللذين فقدوا العمل الخاص بهم بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، لمساعدة تلك الأشخاص على تسديد حاجتهم اليومية، وقد تم بالفعل صرف دفعات سابقة في الأشهر الماضية، وقدم قام المستحقين خلال هذه الأيام بعمل الاستعلام عن منحة 500 جنيه لشهر فبراير 2021، علما بأن سوف يتم صرف العماله الغير منتظمه الدفعة السادسة بدءا من يوم السبت الموافق يوم 20 فبراير 2021 ميلاديا وحتي يوم الخميس الموافق يوم 25 فبراير 2021 ميلاديا .
طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة لشهر فبراير 2021
يمكن الاستعلام عن منحه ال 500 جنيه عن طريق موقع وزارة القوي العاملة الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت، يجب عليك فقط إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح، وهذه هي الخطوات :
- أولا يجب عليك الدخول إلى موقع وزارة القوي العاملة عن طريق شبكة الأنترنت .
- أنقر على خيار ( الاستعلام عن المنحة ) .
- يجب على الشخص الذي يريد الاستعلام عن المنحة كتابة الرقم القومي الخاص به بشكل صحيح .
- أنقر على استعلام .
- سوف تظهر لك جميع البيانات التي تخص المنحة وإذا كنت مستحق في هذه الدفعة أو لا .
الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة ورابط الاستعلام عن المنحة عن طريق موقع وزارة القوي العاملة الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت .
- رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 edu.moe.gov.sa
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة لشهر فبراير 2021 ورابط الاستعلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.