تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول للتعليم الفنى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أنه بناءً على موافقة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول للتعليم الفنى للعام الدراسى 2020/2021، فقد تقرر أن تشتمل امتحانات التعليم الفنى على شقين.





وتابع مجاهد فى تصريحات له مساء اليوم الخميس، أن الشقين هما "الامتحانات العملية والمعملية – الامتحانات التحريرية"، مما يستوجب زيادة الفترة المخصصة لأداء هذه الامتحانات مع تخفيض الزمن المخصص لأدائها حتى يتم الانتهاء من هذه الامتحانات بمعدل زمنى يومى لا يتعدى الثلاث ساعات يوميًا.

وقال إنه تقرر عقد هذه الاختبارات مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمنع انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة الطلاب والعاملين، بحيث يتم أداء الطلاب للامتحانات "العملية والمعملية – التحريرية"، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27/2/2021، وحتى يوم الخميس الموافق 11/3/2021، على أن يكون أداء هذه الامتحانات بنظام التبادل اليومى بين صفوف النقل بمدارس التعليم الفنى لإتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب لمراجعة المادة العلمية بالمنزل لأداء هذه الامتحانات، بمدارس التعليم الفنى "نظام السنوات الثلاث – نظام إعداد مهنى – نظام التعليم والتدريب المزدوج – نظام السنوات الخمس".

وأضاف أن طلاب كل صف سيؤدون الامتحانات فى الأيام المحددة لهم، على أن يكون الزمن المخصص لكل امتحان "ساعة واحدة فقط"، مع مراعاة وضع الامتحانات التحريرية، لتتناسب مع الزمن المخصص لكل مادة، مع عدم احتواء ورقة أسئلة الامتحان التحريرى على أكثر من مادة واقتصارها على مادة الامتحان فقط، على أن تتنوع الأسئلة بين اختيار من متعدد والصواب والخطأ، وأسئلة إعادة الترتيب والإقلال بقدر المستطاع من أسئلة المقال.

وقال إنه سيتم استكمال أداء الامتحانات العملية والمعملية للطلاب، الذين بدأوا هذه الامتحانات قبل إجازة نصف العام، بعد انتهاء الاختبارات التحريرية وخلال الفترة من يوم السبت الموافق 27/2/2021 وحتى يوم الخميس الموافق 11/3/2021، مع مراعاة تقسيم الطلاب إلى مجموعات تتناسب مع الأماكن المتاحة لأدائهم هذه الامتحانات العملية والمعملية "معامل - ورش"، على مدار الأيام المخصصة لكل صف من صفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، على أن يكون الزمن المخصص لكل امتحان عملى أو معملى "ساعة واحدة فقط"، مع مراعاة وضع الامتحانات العملية والمعملية لتتناسب مع الزمن المخصص لكل امتحان عملى أو معملى.

و بالنسبة لامتحانات المواد التى لا تضاف إلى المجموع يتم تسليم الطالب ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بالمادة، فى نهاية اليوم الأول من الامتحانات المخصصة لكل صف، على أن يقوم الطالب بتسليمها بعد الإجابة عليها فى بداية الأسبوع الثانى من بدء الامتحانات مع عمل كشوف لتوقيع الطلاب بالتسليم والتسلم.

وبالنسبة لمدارس التعليم الفنى المطبق بها البرامج المطورة والمناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية، فسيتم استكمال مخرجات التعلم والتقييمات الخاصة بها والتى لم يتم الانتهاء منها خلال الفصل الدراسى الأول، بعد انتهاء اختبارات المواد الثقافية مباشرة، وخلال الفترة من يوم السبت الموافق 27/2/2021 وحتى يوم الخميس الموافق 11/3/2021.

وبالنسبة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى سنوات النقل فسيتم أداء الامتحان بالتبادل بين الصف الأول والصف الثانى، على أن يتم البدء فى الامتحانات فى الفترة من 27 فبراير حتى 9 مارس.

كما يتم عمل جدول مفصل لامتحانات العملى والنظرى لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، نظرا لقلة عدد طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية مقارنة مع الأجهزة والمعدات المتوفرة داخل المدارس، بما يسمح بمرونة تنفيذ الامتحانات بكافة الإجراءات الاحترازية، والانتهاء منهِا فى التوقيتات المحددة.