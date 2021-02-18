انت الان تتابع تفاصيل خبر الإستعلام عن كود الطالب التعريفي 2021 للصف الأول والثاني الثانوي بالرقم القومي عبر studea.emis.gov.eg والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا طريقة الإستعلام عن كود الطالب التعريفي 2021 للتمكن من أداء الإمتحانات إلكترونياً، وخاصةً الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث ستتم عملية الإمتحانات بالنسبة إليهم إلكترونياً، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن جداول الإمتحانات وقامت بنشرها منذ قليل.

الإستعلام عن كود الطالب التعريفي 2021

هذا وقد أكد وزير التربية والتعليم اليوم أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستكون إلكترونية لجميع الطلاب الذين تسلموا التابلت، أما الطلاب الذين لم يحصلوا على التابلت فستكون الإمتحانات ورقية وفي لجان مخصصة ومؤمنة جيداً مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.

ولمعرفة طريقة الإستعلام عن كود الطالب التعريفي 2021 اتبع الخطوات التالية.

الدخول على الموقع الرسمي studea.emis.gov.eg.

إدخال الرقم القومي 14 رقم.

كتابة إسم الطالب بشكل صحيح.

المحافظة.

نوع الطالب “ذكر أم أنثى”.

كتابة تاريخ الميلاد.

الضغط على أيكونة استعلام، وستظهر بعدها كل المعلومات الخاصة بكود الطالب.

وفي سياق متصل فقد جاءت جداول امتحانات أولى وتانية ثانوي وفق ما يلي.

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