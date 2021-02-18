إصابة وزير المالية محمد معيط بفيروس كورونا

أعلنت مصادر مطلعة عن إصابة وزير المالية الدكتور محمد معيط بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء الفحوصات الخاصة بالفيروس وكانت نتيجتها إيجابية، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل رسمية حتى الآن.

وزير المالية:إقبال على مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين

وفي سياق منفصل كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، ظهر بأخر تصريحاته، أمس الأربعاء الموافق 17 فبراير 2021، حين أعلن إقبال الشركات المصدرة بشكل كبير، بالمرحلة الثانية من مبادرة "السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين" لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15٪.

وأكد أن المرحلة شهدت إقبالًا ملحوظًا من الشركات المصدرة حيث بلغ عدد المتقدمين منذ فتح باب تلقي الطلبات في 7 فبراير الحالي، 950 شركة أبدت رغبتها في الاستفادة من مزايا هذه المبادرة.