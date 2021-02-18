إصابة وزير المالية محمد معيط بفيروس كورونا

وزير المالية محمد معيط-أرشيفية
أعلنت مصادر مطلعة عن إصابة وزير المالية الدكتور محمد معيط بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء الفحوصات الخاصة بالفيروس وكانت نتيجتها إيجابية، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل رسمية حتى الآن.
وزير المالية:إقبال على مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين
وفي سياق منفصل كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، ظهر بأخر تصريحاته، أمس الأربعاء الموافق 17 فبراير 2021، حين أعلن إقبال الشركات المصدرة بشكل كبير، بالمرحلة الثانية من مبادرة "السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين" لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15٪.
وأكد أن المرحلة شهدت إقبالًا ملحوظًا من الشركات المصدرة حيث بلغ عدد المتقدمين منذ فتح باب تلقي الطلبات في 7 فبراير الحالي، 950 شركة أبدت رغبتها في الاستفادة من مزايا هذه المبادرة.
وزارة الصحة تكشف أخر مستجدات فيروس كورونا
وعلى صعيد أخر كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، خروج 411 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 136081 حالة.
تسجيل 618 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، و49 حالة وفاة.
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