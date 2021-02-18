أب يتحرش بإبنته ويلقي بنفسه من الدور الخامس.."تفاصيل الواقعة"

باتت كلمة الأبوة أو الأمومة من الكلمات التي تحتاج إلى العديد من المشاعر الحانية التي من المفترض أنها تولد مع الطفل في نفس ذات اللحظة، إلا أنها تبخرت مؤخرًا لنجد العديد من الإنتهاكات التي يقوم بها الآباء والأمهات في حق أطفالهم.

أب يتحرش بإبنته

انتشرت حالات التحرش بشكل مبالغ فيه خلال الفترة القليلة الماضية، حيث بدأت الفتيات فضح المتحرشين سواء بالقول أو الفعل، إلا أن تلك الواقعة المتحرش هو الرجل الذي من المفترض أن يكن أب لإبنته الصغيرة التي لن تتعدى الرابعة عشر من عمرها.

في يوم ما حاول الأب التحرش بإبنته، حيث تحسس المتهم أجزاء من جسم ابنته التي أخبرت خالتها بعدما تركتها أمها مع والدها وتزوجت بعد طلاقها، فحررت محضرا بالواقعة في قسم شرطة الخصوص وجرى ضبط المتهم.

النيابة تكشف تفاصيل واقعة إنتحار الأب المتحرش

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمدير أمن القليوبية في واقعة انتحار متهم من مبنى محكمة الخانكة قبيل عرضه على النيابة أن المنتحر كان سيعرض على النيابة في واقعة اتهامه بالتحرش الجنسي بابنته 14 عامًا أثناء إقامتها معه بعد انفصاله عن والدتها وتزوجت الأم وتركت المنزل واكتشفت خالة الطفلة الواقعة وأبلغت الشرطة وألقي القبض عليه وخلال عرضه على النيابة غافل الحراسة وألقى بنفسه من الدور الخامس من المحكمة فلقى مصرعه في الحال.

وأكدت التحريات أن المتهم المنتحر لا يعاني أي أمراض نفسية فيما قررت نيابة الخانكة انتداب الطب الشرعي لبيان أسباب وملابسات مصرع المتهم والتصريح بالدفن عقب ورود التقرير.