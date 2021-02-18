"زي ما اتعودنا".. لاعبا الزمالك يثيران أزمة جديدة داخل النادي

كشفت مصادر من داخل نادي الزمالك أن نجمي خط دفاع فريق كرة القدم "محمود علاء ومحمد عبدالغني" لم يحصلا حتى الآن على مستحقاتهما المالية المتأخرة، ولم يتم صرف أي دفعة لهم حتى الآن من المبلغ المطلوب.

ويمكن أن يفسر هذا المستوى المهتز الذي ظهر به محمود علاء في الفترة الاخيرة مع الفارس الأبيض.

وأكد مصدر من داخل النادي أن جميع لاعبي فريق الزمالك قدحصلوا على مستحقاتهم المتأخرة إلا هذين اللاعبين وذلك لعدم استحقاقهم للحصول على أي أموال في الفترة الحالية.

وتابيع المصدر أن محمود وعبدالغني، قد حصلا على نسبة 50% من عقدهما أثناء تجديدهما للعقود، مما يعني أنه لا يتبقى لهما سوى نسبة 25% من العقد، وهي لن يتم صرفها في الموسم الحالي، بخلاف نسبة 25% أخرى خاصة بنسبة المشاركة وهي التي يتم تحديدها في نهاية الموسم.

وأثار اللاعبان أزمة داخل الزمالك بسبب أنهما يريدان الحصول على نسبة الـ25% الخاصة بالمشاركة في المباريات، وهو الأامر الذي رفضته الغدارة المالية للنادي كونه شيء غير قانوني.

وفاز الزمالك في آخر مواجهاته بالدوري أمام الإسماعيلي بنتيجة 2-1، في مباراة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبالرغم من أداء الإسماعيلي الإستثنائي في تلك المباراة إلا ان الزمالك استطاع خطف الفوز في الدقائق الأخيرة، حيث سجل هدفه الأول في الدقيقة الثانية والخمسين بعد كرة عرضية رائعة من زيزو من مخالفة من خارج منطقة الجزاء سددها محمود علاء لكن تصدى لها حارس المرمى، وارتدت إلى أوباما سددها في الشباك .

وفي الدقيقة الثالثة والستين تعادل الإسماعيلي بعد هجوم مرتد لصالح الإسماعيلي، ومن ثم تمريرة رائعة من شيلونجو إلى شكري نجيب يسار منطقة الجزاء سددها من يسار منطقة الجزاء وسكنت الكرة الشباك.

وخطف الزمالك الفوز في الدقيقة التاسعة والثمانين بعد تسديدة رائعة من فرجاني ساسي سكنت أعلى الزاوية اليسرى لحارس الإسماعيلي محمد فوزي لتنتهي المباراة بفوز الفارس الأبيض على الدراويش.