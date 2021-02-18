أخر قرارات وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

شدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021، على عقد امتحانات الثانوية العامة بشكل إلكتروني لجميع الطلاب في لجان مدرسية مراقبة وفق جدول للمحاولات المختلفة.

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جدول امتحانات الثانوية العامة

وأكد شوقي أنه سوف يتم إعلان جداول امتحانات الثانوية العامة قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

فيما قال الوزير خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، للرد على تساؤلات أولياء الأمور، أنه سيتم عقد امتحان الكتروني "تجريبي" للصف الثالث الثانوي في شهر أبريل المقبل من المنزل.

آلية امتحانات طلاب المنازل والراسبين

وعن موقف طلاب المنازل والراسبين، قال وزير التعليم:"سوف يمتحن طلاب المنازل والراسبين والتقسيم الثانوية العامة إلكترونيًا بنظام التقييم الجديد، وفق آلية سوف تعلنها الوزارة قريبًا، على أن يتم توفير أجهزة إلكترونية لهذا الغرض".

مواعيد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي

أما للطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي، أوضح وزير التعليم طريقة التقييم الخاصة بهم ومواعيد الامتحانات، مشيرًا أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستعقد في الفترة من ٢٧ فبراير حتى ١١ مارس ٢٠٢١.

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وتابع أنه قد تقرر عقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، بينما ستتم بشكل ورقي لباقي الفئات (التي لم تستلم التابلت) بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق، مع تأكيد الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، أثناء التواجد داخل المدرسة.

وأضاف قائلًا:"ستعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني".