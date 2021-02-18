مدرب جديد في الدوري المصري.. تعرف عليه

الاهلي والبنك الاهلي.أرشيفية
أعلن نادي البنك الأهلي رسميا برئاسة اللواء أشرف نصار عن تعيين خالد جلال نجم ومدرب الزمالك السابق مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة خلفا لسلفه محمد يوسف.
صدر ذلك القرار بعد ساعات من توجيه الشكر لمحمد يوسف وجهازه المعاون، عقب النتائج السيئة التي حققها الفريق في الفترة الماضية، وأخرها الخسارة أمام فرق مصر المقاصة بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021.
ويحتل نادي البنك الأهلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري العام، بعدما حصد عشرة نقاط، من ثلاثة عشر مباراة خاضها الفريق، فاز في مباراة وحيدة، وتعادل في سبع، وتلقى الهزيمة في خمس مباريات.
تحت قيادة محمد يوسف سجل البنك الأهلي عشرة أهداف، بينما تلقت شباكه خمس ة عشر هدفا.
يذكر أن هذا هو الموسم الاول للبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز بعد صعوده من دوري القسم الثاني.
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