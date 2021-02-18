فيديو.. الفيلسوف مراد وهبة فى ضيافة أيمن عدلى بـ كنوز الوطن

جدة - نرمين السيد - ويتحدث الدكتور مراد وهبة خلال الحلقة، عن حياته، وملخص 75 عاما من البحث عن الحكمة، كما يجيب على سؤال حول إصراره على محاكمة ابن تيمية، وتمسكه بإحياء ابن رشد.
وقال وهبة: "أنا استخدمت العلاقات الإنسانية، لأن العلاقات الإنسانية أهم من القانون، وكانت الغاية بتاعت إنى أتفرغ للعلم".
كما وجه الفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة، خلال الحلقة عتابا للمثقفين، ومطالبه من الأزهر وكليات التربية، موجها العديد من الرسائل حول كيفية مواجهة التطرف، وإعادة الفكر ورسالة التنوير.
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