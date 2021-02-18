تنسيقية الأحزاب: زيارة رئيس الوزراء الليبى تؤكد أثر السياسة المصرية الثابتة

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وأشارت التنسيقية فى بيان لها مساء اليوم، إلى أن هذه الخطوة تعكس تقدير الحكومة الليبية للمساعى المصرية، فى الحفاظ على وحدة الصف الليبى، وحماية ليبيا من أى مخطط خارجى لتقسيمها أو لبث الفتنة والفرقة بين شعبها بكافة أطيافه وانتماءاته، تأكيدا على الريادة المصرية عربيا وإفريقيا، وأن الأمن القومى الليبى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.
وأشارت التنسيقية إلى أن الزيارة تؤكد أثر السياسة المصرية الثابتة، المتمثلة فى دعم خيارات الشعوب الحرة فى الاستقرار، ودعم مؤسساتها الوطنية من خلال الحلول السياسية على أسس وطنية.
كما اعتبرت تنسيقية شباب الأحزاب، أن رغبة الحكومة الليبية فى استنساخ تجربتنا التنموية، تعد أكبر دليل على النجاح الذى حققته الدولة المصرية فى هذا الملف، والذى تضافرت فيه قوى كل مؤسسات الدولة والشعب المصرى خلف القيادة السياسية حتى غدونا نموذجا يحتذى به.
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