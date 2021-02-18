السبت .. قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الخميس، عن القيام بتحويل خط مياه قطر 1600 مم الواقع بمحور ترعة المنصورية فى منطقة فيصل والمعارض لأعمال محور المنصورية المنفذ من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وأشارت المحافظة إلى أن الأمر يستلزم تنفيذ أعمال هذه التحويلات على الخط القادم، وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع المياه لمده تتراوح ما بين 6 إلى 12 ساعة تبدأ من صباح يوم السبت الموافق 20 فبراير 2021. ونوهت المحافظة فى بيانها، بأن المناطق التى سوف تتأثر بالانقطاع هى :"كفره نصار، منشأة البكارى، وكفر غطاطى، وعزبة جبريل، والهرم ومتفرعاته، وفيصل متفرعات من الطالبية حتى الرماية، وإسكان الشباب، وإسكان الضباط". وقالت المحافظة إن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك للأماكن المتأثرة بالانقطاع والطوارئ، ويمكن الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبيه احتياجاتهم فورًا.

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