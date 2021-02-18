انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير التعليم يعلن رسمياً تفاصيل وموعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 الترم الأول والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قرر اليوم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 نصف العام عن الفصل الدراسي الأول، وذلك نزولاً على رغبة أولياء الأمور، والذي كانوا يرفضون القرار السابق بتأجيل امتحانات الصف الثالث الإعدادي إلى نهاية العام الدراسي الحالي.

تفاصيل وموعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 الترم الأول

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أنه تمت الإستجابة لرغبة أولياء أمور الطلاب في عقد امتحان نصف العام تيسيراً على بناتنا وأبنائنا من طلاب الشهادة الإعدادية وتيسيراً أيضاً على أولياء الأمور.

وحول تفاصيل وموعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 الترم الأول فقد جاءت كالتالي:

أولاً: امتحانات نصف العام لطلاب الصف الثالث الإعداد 2021 سيكون يوم 7 مارس القادم.

ثانياً: الإمتحان سيكون واحد ومتعدد التخصصات لجميع المواد، وذلك فيما تم دراسته في الترم الأول.

ثالثاً: الحضور للإمتحان سيكون يوم واحد في لجان بالمدرسة.

رابعاً: نتيجة الإمتحان ستكون “اجتياز أو عدم اجتياز”.

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خامساً: لا تضاف درجات الإمتحان للفصل الدراسي الأول إلى المجموع النهائي في آخر السنة.

سادساً: يشترط اجتياز الإمتحان المجمع في 7 مارس للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

سابعاً: مجموع الطالب يكون وفق الدرجات التي يحصل عليها الطالب فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط.

ثامناً: تنسيق الطالب للإلتحاق بالمرحلة الثانوية أو غيرها سيكون وفق درجات الترم الثاني.