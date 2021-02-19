الأمم المتحدة تدعم إسهامات منتدى شباب العالم الذى أطلقته مصر

جدة - نرمين السيد - اعتمدت الأمم المتحدة، "منتدى شباب العالم" كمنصة دولية، تقديرا لإسهامات النسخ الثلاث من المنتدى فى مناقشة القضايا المعاصرة الخاصة بالشباب ودورهم فى تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.





وقامت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، فى إطار أعمال لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، بتضمين القرار الصادر عن الدورة الـ59 للجنة الدعم لإسهامات منتدى شباب العالم، الذى أطلقته مصر فى تناول قضايا الشباب على المستويين الإقليمى والدولى.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية، يوم 16 فبراير الجارى، بالتوافق مع القرار، الذى تم برعاية مصرية، وقدمته كل من السنغال والرأس الأخضر والبرتغال وكازاخستان، متضمناً إشارة خاصة للنسخ الثلاث من منتدى شباب العالم الذى انطلق فى شرم الشيخ عام 2017، بوصفه منصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

ومنتدى شباب العالم هو منصة فعالة أسسها مجموعة من الشباب الواعد، ليرسل رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، حيث يشارك شباب من جميع أنحاء العالم فى محفَل دولى ثرى وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، فى حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.