وقامت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، فى إطار أعمال لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، بتضمين القرار الصادر عن الدورة الـ59 للجنة الدعم لإسهامات منتدى شباب العالم، الذى أطلقته مصر فى تناول قضايا الشباب على المستويين الإقليمى والدولى.
واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية، يوم 16 فبراير الجارى، بالتوافق مع القرار، الذى تم برعاية مصرية، وقدمته كل من السنغال والرأس الأخضر والبرتغال وكازاخستان، متضمناً إشارة خاصة للنسخ الثلاث من منتدى شباب العالم الذى انطلق فى شرم الشيخ عام 2017، بوصفه منصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
ومنتدى شباب العالم هو منصة فعالة أسسها مجموعة من الشباب الواعد، ليرسل رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، حيث يشارك شباب من جميع أنحاء العالم فى محفَل دولى ثرى وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، فى حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تدعم إسهامات منتدى شباب العالم الذى أطلقته مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.