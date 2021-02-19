محافظة القاهرة تستجيب لطلب النائب نجاتى بتغيير محطة رابعة إلى هشام بركات

جدة - نرمين السيد - قال النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه فى استجابة فورية لطلبه الذى تقدم به رسميا لمحافظ القاهرة، تم تغيير اسم محطة رابعة لاسم الشهيد هشام بركات، حيث تم تغيير اللوحات الخاصة بأتوبيسات النقل الجماعى.





وأوضح نجاتى فى تصريحات صحفية له، أن مصر 30 يونيو تنتصر لأبطالها فى العديد من الخطوات والقرارات، والتى تأتى ضمنها استبدال اسم رابعة، بشبكة خطوط النقل الجماعى المارة بالميدان، مع تكليف جهاز التفتيش بالرقابة والمتابعة اليومية.

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