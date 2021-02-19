التموين : حجم توريد البنجر سيصل لـ 12 مليون طن هذا العام 

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إجمالى ما تم توريده حتى الآن بمصانع بنجر السكر التابعة للوزارة "مصنع الدقهلية للسكر، الفيوم للسكر، والنوبارية للسكر، والدلتا للسكر" وصل إلى 136 ألف طن بنجر منذ بدء الموسم.





وأشار المصيلحى إلى أنه من المتوقع وصول نسب التوريد هذا العام إلى ما يزيد عن 12 مليون طن بنجر، بعد زيادة المساحة المنزرعة من بنجر السكر إلى 640 ألف فدان هذا العام مقارنة بـ 510 ألف فدان العام الماضى.

وقال المصيلحى فى بيانه المنشور، اليوم الخميس، إن المصانع قد شهدت تطورًا كبيرًا، وهو ما ساهم فى تقليل نسب الفاقد وزيادة قدرتها على استقبال المحصول هذا العام، وزيادة انتاجيتها بنسبة تصل إلى 20%، وأوضح أن المصانع تعمل بكامل طاقتها يوميًا صباحًا ومساءً، لاستقبال المحصول من المزارعين الذى ينقل عبر شبكة النقل الخاصة بكل مصنع.

وكشف المصيلحى أن الزيادة فى المساحة المنزرعة وزيادة إنتاجية الفدان هذا العام من بنجر السكر إضافة إلى إنتاجية قصب السكر سوف تكفى الاستهلاك المحلى بنسبة تقترب من 90%، ووجه وزير التموين رؤساء الشركات بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للعاملين والمتعاملين مع المصانع حفاظًا عليهم من جائحة فيروس كورونا.