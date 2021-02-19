موجز السوشيال ميديا: مدرب كرة يد الزمالك يحتفل بالفوز على الأهلي.. ومحمد هنيدي يطالب موسوعة جينيس بهذا الأمر

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أحمد شوبيرعن أرضية استاد القاهرة: لا يقل عن الملاعب الأوروبية



أبدى الإعلامي أحمد شوبير انبهاره بأرضية استاد القاهرة الدولي بعد لعب العديد من المباريات الهامه عليه آخرها مباراة الزمالك والاسماعيلي دون أي تأثير في ارضيته رغم سوء الاحوال الجوية.

وكتب شوبير عبر حسابه بتويتر قائلا "‏كل التحية للقائمين على أرضية ستاد القاهرة وظهورها الرائع في مباراة الأهلي ومباراة الزمالك والإسماعيلي، الأرضية لا تقل أبدََا عن الملاعب الأوروبية رغم سوء الأحوال الجوية".

أنا كنت بايخ.. شريف منير يعتذر لابنته أسما



اعتذر الفنان شريف منير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ل نجلته اسما شريف منير بفيديو مجمع لذكرياته معها على اغنية للفنان هاني شاكر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام



وكتب شريف منير قائلا "‪أنا منزّل الكليب ده علشان بصالح أسما .. بنتي و حبيبتي .. لإني كنت مزعلها .. متزعليش مني يا أسما .. أنا فعلًا كنت بايخ .".

مدرب كرة يد الزمالك يحتفل بالفوز على الأهلي بدوري المحترفين



احتفل حسين زكي مدرب فر يق الزمالك لكرة اليد بالفوز على فريق كرة اليد بالنادي الأهلي في دوري المحترفين .

ونشر حسين زكي مجموعة من الصور للاعبي الزمالك عبر حسابة بإنستجرام وعلق قائلا " الف شكر يا رجالة ".

بعد غنائه راب .. محمد هنيدي يطالب موسوعة جينيس بهذا الأمر



علق محمد هنيدي على غناءه اغنية راب جديدة في إحدى الاعلانات والتي حازت إعجاب عدد كبير من متابعيه الطالبين بإستمرار في الغناء



وكتب هنيدي عبر حسابة بفيس بوك قائلا "اطالب موسوعة جينيس فورا .. بتغيير لقب صاحب اسرع رابر في التاريخ بأسم محمد هنيدي احمد عبد الجواد مواليد سنة ١٩٩١ واغنيته الجديدة مع مولتو بدلا من المدعو آمينم والا سنضطر لمقاضاه الموسوعة".