بسبب جائحة كورونا.. إجراء 16 حالة مناظير تداخلية معقدة أون لاين لأول مرة في مصر

نظمت المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير ورشة عمل علي الهواء مباشرة ، وتم اجراء عمليات لعدد من حالات المناظير التداخلية المعقدة ، وذلك لأول مرة في مصر ، مما يؤكد قدرة المنظومة الصحية المصرية على استقبال جميع الحالات وتقديم الرعاية الصحية الكاملة لجميع المواطنين على اكمل وجه، رغم جائحة كورونا التي اثرت علي الخدمات الطبية في كبري الأنظمة الصحية في العالم .

واكد د. محمد خورشيد - استشاري الجهاز الهضمي ورئيس المؤسسة انه لأول مرة وبسبب كورنا يتم تنظيم مثل هذه الورشة حيث قام الاطباء باجراء حالات مناظير تداخلية معقدة اكدت حرفية الاطباء في مختلف المحافظات وجاهزية المستشفيات وتوافر الاجهزة والالات اللازمة لمثل هذه الاجراءات.. وذلك بسبب حرص الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة علي متابعة جاهزية المستشفيات لاستقبال وتخصيص قنوات امنة لاصحاب الامراض المزمنة لمتابعة حالتهم الصحية وصرف العلاجات بسهولة ويسر واجراء الفحوصات والاجراءات الاخرى اللازمة لحالتهم.

واضاف د. خورشيد ان اكثر من ٢٥٠٠ طبيب متخصص في مناظير الجهاز الهضمي من مصر والشرق الاوسط وافريقيا تابعوا فعاليات ورشة العمل واظهروا اعجابهم واستفادتهم من هذا النشاط القيم. واوضح د. خورشيد اهمية التعليم الطبي المستمر للاطباء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لتقليل اللقاءات الفعلية خوفًا من انتشار الكورونا بين الحاضرين.. وتأتي هذه الورشة ضمن فعاليات المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير لرفع كفاءة الاطباء المصريين وتدريبهم على التعامل مع المناظير الحديثة والتعامل مع الحالات المعقدة واستخدام الرؤية المحسنة في الكشف المبكر عن الاورام وخاصة اورام القولون.

واشار د. محمد النادي - استاذ مساعد أمراض الباطنة بجامعة القاهرة ان مستوى عمل اطباء المناظير اثناء الورشة لم يقل كفاءة عن ما نراه في ورش العمل الاوربية والعالمية، حيث قام الاطباء باجراء ١٦ حالة باستخدام احدث التقنيات العالمية ، وذلك بشهادة اكبر اساتذة وخبراء في مناظير الجهاز الهضمي على مستوى الجامعات المصرية، الذين اكدوا سعادتهم من هذا المستوى الذي يليق بسمعة ومهارة وكفاءة الطبيب المصري.