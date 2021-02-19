إصابة وزير المالية الدكتور محمد معيط بفيروس كورونا

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محمد سياف - ابو ظبي - وفق مصادر وصحف رسمية منذ قليل فقد تأكد إصابة وزير المالية بفيروس كورونا المستجد، السيد الدكتور محمد معيط، وذلك بعدما أجرى معالية العديد من الفحوصات الطبية، وأظهرت المسحة التي أجراها معيط إيجابية إصابته بكورونا.

إصابة وزير المالية بفيروس كورونا

هذا وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت في آخر تقرير لها، عن تعافي 411 شخص من فيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، وخرجوا جميعهم من مستشفيات الحجر الصحي عقب تعافيهم وتلقيهم العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، وبهذا يرتفع إجمالي الأعداد المتعافية إلى 136081 حالة حتى أمس الأربعاء.

ومن المقرر أن تدخل إصابة وزير المالية بفيروس كورونا في أعداد الليلة، والتي يصدر بها تقرير رسمي بعد منتصف الليل، وتتمنى أسرة مصر فايف الشفاء اللدكتور محمد معيط.

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كما سجلت وزارة الصحة أمس الأربعاء 618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الأعداد المصابة منذ بداية الجائحة وحتى اليوم إلى 175677 حالة، كما بلغت إجمالي الوفيات حتى اليوم 10150 حالة وفاة.