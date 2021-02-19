التعليم تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى

جدة - نرمين السيد - وتبدأ الامتحانات فى الفترة من 27 فبراير حتى 11 مارس 2021. وقد تقرر سابقاً أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونياً بالمدرسة للفئات التى تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقيا لباقى الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق. وتُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) فى آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثانى الثانوى بديلا عن امتحانات الفصل الدراسى الثاني​

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