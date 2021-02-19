وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يشهدان ختام المسابقة الدولية للقرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وعادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الخميس، ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى فى دورتها الرابعة والتى تحمل اسم الشيخ محمود خليل الحصرى، خلال احتفالية بالمركز الثقافى ببورسعيد.





وتضمن حفل الافتتاح، الذى حضره الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب، ومدحت رضوان المدير الإقليمى لبنك التعمير والإسكان، تلاوة آيات من القرآن الكريم، وفقرات للإنشاد الدينى، وعددا من الفقرات المتنوعة الأخرى، وتوزيع الجوائز على الفائزين. وتحمل مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم اسم المبتهل الشيخ محمود خليل الحصرى، وتحت شعار "الأزهر منارة العلم والعلماء فى العالم الإسلامى"، وشارك فيها 60 متسابقًا يمثلون 21 دولة من مختلف دول العالم تنافسوا فى حفظ القرآن الكريم كاملًا بروايتين للشباب وبرواية واحدة للإناث، والابتهال والإنشاد الدينى، والأصوات الحسنة.

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