الأهلي ينافس على جائزة جديدة من الجولة الأولى بدوري الأبطال (فيديو)

استطاع النادي الأهلي منذ يومين أن يحقق فوز هام على فريق المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في مباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.
ودخل أحد أهداف الأهلي الثلاثة وبالتحديد الهدف الأول والذي سجله محمود عبدالمنعم كهربا ضمن المنافسة على جائزة أفضل هدف في الجولة، حيث نشرت الصفحة الرسمية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فيديو لأفضل ثلاثة أهداف في الجولة.
الهدف الأول لكيرميت يراسموس لاعب صن داونز في شباك الهلال السوادني والثاني هدف جبريل صلاح لاعب تونجيث السنغالي في شباك الترجي التونسي، والثالث كان هدف كهربا في شباك المريخ.
سجل كهربا هدف الأهلي الثاني في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة بينية متقنة من جونيور أجايي استغلها محمود كهربا ونجح في إختراق منطقة الجزاء منفردا بالحارس منجد النيل أبو زيد قبل أن يسدد كرة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.
ومن ناحية أخرى ينافس جونيور أجاي زميل كهربا بفريق الأهلي على جائزة أفضل لاعب في الجولة، حيث نشرت نفس الصفحة استفتاء نافس فيه كلا من عبدالقادر الصالحي حارس مولودية الجزائر، أوكانسي مانديلا لاعب هوريا كوناكري الغيني، موسي ليبوسا لاعب صن داونز الجنوب أفريقي بجانب نيجيري المارد الأحمر.
ويقترب النيجيري بشدة من الحصول على الجائزة بحصوله حتى الآن على نسبة 96.4% من الاستفتاء، وفي المقابل حصل الحسيني على 0.4%، عبدالقادر الصالحي على 2.1%، وموسى ليبوسا 1.1%.
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