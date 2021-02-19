الزمالك يحقق رقم قياسي "سيء" لم يحدث منذ 2017!

تعثر نادي الزمالك أمام فريق مولودية الجزائر بالتعادل السلبي في مباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.

وبالرغم من الاستحواذ والسيطرة الكاملة للزمالك، والفرص الضائعة والخطورة الشديدة التي حققها الأبيض، إلا أنه طوال التسعين دقيقة فشل في تسجيل أي أهداف ينهي بها عذرية شباك المولودية، خاصةً مع تألق حارس الفريق الجزائري "عبدالقادر الصالحي".

وذهب نادي الزمالك بـأربع وعشرين محاولة خطيرة على مرمى المولودية لم يسجل منهم أهداف، كأكثر فريق صنع هذا العدد من الهجمات في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.

ولم يفشل أي نادي أفريقي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في تسجيل أهداف بعد هذا العدد من المحاولات على المرمى "24 محاولة" منذ عام 2017 وبالتحديد في شهر مايو كما ذكر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الزمالك لعب تلك المباراة بتشكيلة ضمت كلا من:

حارس المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حازم إمام.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد – فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو".

المهاجم: مروان حمدي.





ترتيب مجموعة الزمالك





وبهذا التعادل احتل نادي الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة، خاصةً بعد فوز نادي الترجي على تونجيث السنغالي، ليأتي ترتيب المجموعة كالآتي:

1- الترجي 3 نقاط

2- مولودية الجزائر نقطة

3- الزمالك نقطة

4- تونجيث 0 نقاط

وفاز نادي الزمالك بصعوبة في آخر مبارياته بالدوري المصري الممتاز، أمام فريق الإسماعيلي بنتيجة 2-1، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 29 نقطة.