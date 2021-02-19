أول تحرك برلماني ضد إهانة تامر أمين للصعايدة.. خالد أبونحول يتقدم بطلب إحاطة لوزير الإعلام

أعلن النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، بشأن إهانة الإعلامي تامر أمين للصعايده والفلاحين، فى معرض حديثه عن أسباب ومبررات الزيادة السكانية فى مصر، حيث استخدم مصطلحات وألفاظ تسيئ لهم وتهينهم، وهو ما يتنافي مع تحركات وجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة هذه الأزمة.

غضب واسع من إهانة تامر أمين للصعايده والفلاحين..وإتهامات له بشأن مخالفة حديث الرئيس السيسي عن الزيادة السكانية

وأكد علي أن الإعلامي تامر أمين تحدث بشكل مهين عن الأهالي في صعيد مصر وفي ريف مصر بأنهم غير مدركين لخطورة الزيادة السكانية، وأنهم "بيخلفوا عشان ولادهم يصرفوا عليهم"، وأنه واصل حديثه بألفاظ غير مسؤوله:"بأن الأهالي في الصعيد والريف بيشحنوا ولادهم للقاهرة والإسكندرية عشان يشتغلوا خادمات وعمال بالورش".

أكد أيضا أيضا أن هذا الأمر أغضب الأهالي في صعيد مصر وريفها، وتم اعتبار ذلك إهانة كبيرة لهم ونيل منهم لا يجوز أن يحدث، خاصة أن الجميع مدرك للمشكلة والمواجهة بالتوعيه لا يكون بمثل هذه الألفاظ والكلمات إطلاقا حيث توجد العديد من المصطلحات التى من الممكن استخدامها في ضوء التوعية والثقيف بهذا الملف ولكن ليس بالشكل الذي تحدث به تامر أمين، حيث أن شاشات التليفزيون متواجده بكل بيت مصر ولا يجوز التناول لحديث الرئيس الدائم في حرصه علي استخدام مصطلحات لا تهين أحد أو تنال منه.