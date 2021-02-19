محافظة القاهرة تستجيب لطلب النائب أكمل نجاتي باستبدال محطة رابعة بهشام بركات

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه في استجابة فورية لطلبه الذي تقدم به رسميا لمحافظ القاهرة تم تغيير اسم محطة رابعة لاسم الشهيد هشام بركات، حيث تم تغيير اللوحات الخاصة بأتوبيسات النقل الجماعي.

تغيير اسم محطة رابعة لاسم الشهيد هشام بركات

وأوضح نجاتي في تصريحات صحفية له أن مصر ٣٠ يونيو تنتصر لأبطالها في العديد من الخطوات والقرارات والتي تأتي ضمنها استبدال اسم رابعة، وذلك بشبكة خطوط النقل الجماعي المارة بالميدان، مع تكليف جهاز التفتيش بالرقابة والمتابعة اليومية.

في سياق آخر عقد تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعا اليوم بمقر التنسيقية لمناقشة الروي والمقترحات المزمع مناقشتها تحت قبة البرلمان خلال الفترة المقبلة

وناقش النواب خلال الاجتماع، عددا من المشروعات التي يوليها التكتل اهتماما وسيشارك في مناقشتها خلال الفترة المقبلة بهدف التوصل إلى أفضل صيغة ممكنة تحقق الأهداف وتعبر عن نبض الشارع المصري

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كما ناقش الاجتماع عددا من المبادرات التي يفكر لواب التنسيقية في إطلاقها بهدف تنمية المجتمع، وتحقيق أهداف مصر في خطتها للتنمية المستدامة 2030

وستعود جلسات مجلس النواب للانعقاد بداية من يوم الأحد ۲۸ فبراي