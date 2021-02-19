مفاجأة.. بهاء بيشتغلنا.. يركب وحماره سيارة من الجيزة لأسوان

بخلاف الأخلاق الأصيلة المعروفة عن أهل الصعيد، لهث الشاب بهاء العمدة خلف الأضواء الزائفة والرغبة في الشهرة وركوب التريند مهما كان الثمن، الأمر الذي استنكره أغلب المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي من محافظة سوهاج اللذين أكدوا أن "الصعيدي الحقيقي" لايصنع بطولات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد علم موقع دوت الخليج، أن بهاء العمدة يخدع الجميع وأنه يستقل هو وحماره سيارة ربع نقل، يسافر بها للمحافظات مسافات طويلة، وذلك خلال فترات الليل المظلمة، قبل أن ينزل ليمتطي الحمار مسافات قصيرة خلال فترات الصباح.

وقد أكدت المصادر أن بهاء والحمار لايمكن لأي منهما تحمل المسافة التي يزعم أنه سيقطعها، وأنه بتتبع مساره، تم اكتشاف اعتماده على سيارة خاصة تقوم بنقلة المسافات الطويلة، وأنه لولاها لكان قد نفق الحمار وتكبد بهاء عشرات الآلاف من الجنيهات كتكلفة للرحلة، بخلاف مخاطر الطريق.

يشار إلى أن بهاء العمدة مرشح انتخابي خاسر، ترشح للانتخابات عن دائرة بولاق الدكرور، مستخدما صفة الصحفي، ولم يحصد سوي أصوات قليلة حيث سعي من خلالها إلى شهرة لم يحققها أيضا بسبب الخسارة.