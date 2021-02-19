كل ما تريد معرفته عن إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول

جدة - نرمين السيد - واستعرض الدكتور طارق شوقي، فى كلمته، القرارات التى اتخذتها الوزارة فى المؤتمر الصحفى الذى عُقد يوم الأحد 14 فبراير 2021، وجاءت كالتالي:

- الصفوف الدراسية من KG1 حتى الصف الثالث الابتدائي:

لا توجد امتحانات للطلاب بهذه المراحل الدراسية فى نظام التعليم الجديد 2.0 وسيتم الاعتماد على نظام التقييم للانتقال للصف الأعلى.

- الصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى (تضم ما يقرب من مليون و400 ألف طالب/طالبة):

صممت الوزارة مجموعة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب فى سنوات النقل فى أقل قدر ممكن من الزمن وسط تباعد اجتماعى وإلتزام بالضوابط الإحترازية.. حيث ستبدأ الامتحانات يوم 28 فبراير الجارى وتستمر حتى 4 مارس المقبل وستكون فى المدرسة ولن يحضر سوى الطالب الممتحن فقط.

وسيكون الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين فى يوم واحد وورقة امتحان واحدة وتضم عدد من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التى تضاف المجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون فى نهاية العام.

وسيكون جدول الامتحان كالتالي: (الصف الرابع الابتدائى "يوم 28 فبراير"- الصف الخامس الابتدائى "يوم 1 مارس"- الصف السادس الابتدائى "يوم 2 مارس"- الصف الأول الإعدادى "يوم 3 مارس"- الصف الثانى الإعدادى "يوم 4 مارس").

زمن الامتحان: ساعتان لكل صف، ويتم تحديد عدد أسئلة كل مادة طبقًا للوزن النسبى لها.

وبالنسبة لضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى: ستحسب درجة 50%على امتحان الفصل الدراسى الأول و 50%على الدرجات التى يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات التى تعقد من شهر مارس وحتى شهر مايو..

ويشترط لنجاح الطالب حصوله على نسبة 50% من المجموع الكلى للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة فى أى مادة عن 25%.

كما أن الطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلى وحصل على أقل من 25% فى مادة أو أكثر يكون له الحق فى دخول الدور الثانى فى تلك المواد التى لم يحقق بها نسبة 25%.. والطالب الحاصل على أقل من 50% فى المجموع الكلى يكون له الحق فى دخول الدور الثانى فى المواد التى لم يحصل فيها على نسبة 25%حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلى.

- الصفوف الأول والثانى والثانوي:

تعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول فى الفترة من ٢٧ فبراير حتى ١١ مارس ٢٠٢١.. وقد تقرر أن تُعقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة للفئات التى تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقى لباقى الفئات (التى لم تستلم التابلت) بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق، مع التأكيد على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية أثناء التواجد داخل المدرسة.

كما ستعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) فى آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسى الثاني.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم الاستجابة لرغبة أولياء الأمور بشأن امتحانات الطلاب فى الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) وذلك تيسيرًا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، وجاءت كالتالي:

الصف الثالث الإعدادي:

تقرر عقد امتحان يوم 7 مارس وسيكون امتحان واحد لجميع المواد (متعدد التخصصات) فيما تم تدريسه فى الفصل الدراسى الأول وسيكون الحضور يوم واحد فقط فى لجان مدرسية.. وسيكون نتيجة هذا الامتحان (اجتياز أو عدم اجتياز).

ولا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسى الأول إلى المجموع الكلى فى نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسى الثاني.

الطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسى الأول أو حصل على 50% فأكثر فى الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلى ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسى الثانى فى المواد التى تسببت فى ذلك.

يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التى سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسى الثانى فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية (عام/ فنى /........الخ) وفق تلك الدرجات.

يُعقد امتحان الفصل الدراسى الثانى بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة طبقًا لخطة توزيع المنهج للفصل الدراسى الثانى فقط، وفق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة بكل مديرية.

الصف الثالث الثانوي:

امتحانات الثانوية العامة إلكترونية كما تم الإعلان سابقًا لجميع الطلاب فى لجان مدرسية مراقبة وفق جدول للمحاولات المختلفة سوف يتم إعلانه قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

سيتم عقد امتحان إلكترونى (تجريبي) للصف الثالث الثانوى فى شهر أبريل المقبل من المنزل.

يمتحن طلاب المنازل والراسبين والتقسيم الثانوية العامة إلكترونيًا بنظام التقييم الجديد وفق آلية ستعلن عنها الوزارة.

كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن آلية امتحانات طلاب الدمج التعليمى والتربية الخاصة والتربية الفكرية وجاءت كالتالي:

امتحانات الفصل الدراسى الأول

- تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمى والتربية الخاصة بنفس مواعيد أقرانهم- طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة- ماعدا طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى حيث سيتم عقد امتحانات ورقية طبقًا للمعمول به.

- طلاب مدارس التربية الفكرية يتم تقييمهم بمعرفة المعلمين القائمين عليهم.

امتحانات الفصل الدراسى الثاني

- تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمى والتربية الخاصة بنفس مواعيد أقرانهم - طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة- ماعدا طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى حيث سيعقد لهم امتحان واحد فقط ورقيًا طبقًا للمعمول به.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى عن آلية عقد الامتحانات للطلاب أبنائنا فى الخارج، وجاءت كالتالي:

تعقد امتحانات أبناؤنا فى الخارج إلكترونيًا للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الثانوى فى البلاد التى تم تعليق الدراسة بها، على أن يتم عقد امتحان تحديد مستوى لطلاب الصف الثالث الإعدادى عند العودة إلى أرض الوطن.

السنوات التعليمية بالتعليم الفني:

امتحانات التعليم الفنى سوف يتم الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع القادم.

قرارات الحضور فى المدرسة

سيكون اختيارى (بدون غياب) حسب الجداول كما تم فى الترم الأول بدءًا من السبت 13 مارس 2021 مع إعادة تشغيل مجموعات التقوية فى المدارس.

وسيكون الغياب اختيارى بمقتضى إقرار رسمى من ولى الأمر فى الإدارة التعليمية.

ومن حق ولى الأمر اختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمى للإدارة التعليمية.

قرارات الدبلومة الأمريكية

- الامتحان المصرى EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية مع إعطاء فترة سماح لمدة ٦ شهور (من ١٥ فبراير ٢٠٢١ حتى ١٥ أغسطس ٢٠٢١) لطلاب G12, G11 (وليس بأثر رجعي).

- لن يعتد بامتحانات الـ SAT بعد تاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢١ لطلاب الدبلومة الأمريكية من حيث تنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.

- يسمح لطلاب 12, 11 Grades بالـ matching أو الـ matching super عبر نظم التقييم المختلفة.

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تمتلك كمًا هائلاً من مصادر التعلم لجميع الصفوف الدراسية ولمن هو قادر على الدخول إلى الإنترنت أو من لا يستطيع ذلك، مشيرًا إلى الوزارة لن تستطيع إقرار نجاح الطلاب من أى صف دراسى إلى الصف الأعلى بدون تقييم عادل فى لجان مراقبة.

وفى نهاية حديثه، أكد الدكتور طارق شوقى أنه فى ضوء استكمال العام الدراسى ومساعدة الطلاب فى التعلم عن بعد فقد قامت الوزارة بإطلاق "منصة التعليم المصري" https://eduhub.moe.gov.eg

لمساعدة جميع الطلاب فى التعرف على مصادر التعليم المختلفة التى أطلقتها الوزارة.

جدير بالذكر أن قناة مدرستنا 1 تبث عبر تردد 12303 - الاستقطاب: أفقى - معدل الترميز: 27500- معدل تصحيح الخطأ: 5/6