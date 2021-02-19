انت الان تتابع تفاصيل خبر أنواع سيارات الإحلال و التجديد 2021 .. تعرف عليها الآن و علي مواصفاتها والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - بدأت منذ ما يقارب الشهر الجولة الأولي من مبادرة إحلال و تجديد السيارات، تلك الحملة التي تهدف و بشكل أساسي إلى المحافظة على البيئة عن طريق إحلال و تغيير السيارات القديمة، تلك التي مضى على تصنيعها و استخدامها 20 عاما على الأقل، علماً بان السيارات الجديدة ستعمل بالغاز الطبيعي بجانب البنزين.
و قد بادر العديد من أصحاب العربيات الذين ينطبق عليهم الشروط في التسجيل. جدير بالذكر أنه و من المتوقع أن تحدث تلك المبادرة نهضة كبيرة في سوق الاقتصاد و الإنتاج المصري.
فإليكم سريعاً معلومات عن الجولة الأولي من المبادرة، كذلك مواصفات، و أنواع سيارات الإحلال و التجديد الملاكي الجديدة المتوافرة بالمبادرة.
الجولة الأولي من المبادرة
بدأت الجولة الأولي من مبادرة إحلال و تجديد السيارات في شهر يناير من العام الجاري، و شملت عدة محافظات بلغ عددهم سبعة، و جاءت المحافظات كالآتي: السويس، و الإسكندرية، و القاهرة، و البحر الأحمر، و الجيزة، و الفيوم، و بورسعيد.
مواصفات و أنواع سيارات الإحلال و التجديد:
- نيسان سنترا: تلك التي تحتوى على محرك يعمل بسعة 1600cc، و ذات قوة تقدر ب 118 حصاناً، بالإضافة لفتيس أوتوماتيك ذو خمسة سرعات و يعمل بتقنية الجر الأمامي.
- لادا جرانت: ذات موتور يعمل بسعة 1600cc، و قوة حصان تساوي 87 حصانا،جدير بالذكر انه يوجد بمصر إصدارين من هذه السيارة: أولهما يعمل بفاتيس مانيول، أما الإصدار الثاني فيعمل بفاتيس أوتوماتيك.
- نيسان صني: ذات موتور مكون من اربع أسطوانات، يعمل بسعة ،1500cc و قوة تساوي 180 حصان.
- بي واى دى اف 3: ذات موتور مكون من 4 أسطوانات، و سعته 1600cc.
- شيفورليه اوبترا: ذات موتور يعمل بقوة 143 حصاناً، و ذو سعة تساوى 1500cc.
- هيونداى اكسنت: تلك السيارة صاحبة الموتور ذو سعة تساوى 1600cc، و مقدار قوة 125 حصان.
- هيونداى النترا: تتميز هذه السيارة بفاتيس أوتوماتيك ذو 4 سرعات، كذلك لديها موتور به 4 أسطوانات، و سعته 1600cc و ذو قوة قدرها 121 حصان.
إذا كنت عزيزي القاري ممن ينطبق عليهم الشروط فبادر بحجز سيارتك و التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بمبادرة إحلال و تجديد السيارات 16733.
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