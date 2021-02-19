الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 18

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحرى، السواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.

ويتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (30%تقريبا)، أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من ( دمياط – بورسعيد – العريش – البحيرة - كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية – الشرقية - المنوفية) على فترات متقطعة (30%تقريبا)، أمطار متوسطة على مناطق من ( مطروح - الاسكندرية – رشيد – بلطيم ) على فترات متقطعة (50%تقريبا).

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية أيضا شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 18 09

الاسكندرية 17 11

وادى النطرون 16 10

طنطا 17 09

شبين الكوم 18 09

دمنهور 17 10

بلطيم 17 10

مطروح 17 11

السلوم 17 08

سيوة 16 05

بورسعيد 18 09

دمياط 17 10

الزقازيق 18 09

المنصورة 18 09

الاسماعيلية 18 09

السويس 18 10

العريش 17 08

رفح 16 08

رأس سدر 19 11

نخل 14 07

نويبع 20 13

طابا 18 11

كاترين 08 02-

الطور 20 11

شرم الشيخ 21 14

الغردقة 21 13

مرسى علم 20 13

الفيوم 18 08

بنى سويف 19 07

المنيا 19 07

أسيوط 19 07

سوهاج 20 08

قنا 20 08

الأقصر 21 09

أسوان 21 10

ادفو 21 11

أبوسمبل 21 11

الوادى الجديد 20 10

شلاتين 21 15

ابو رماد 22 15

حلايب 21 16

رأس حدربة 21 16

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

مكــــة 28 17

المدينة 24 10

الرياض 17 11

المنامة 21 16

ابوظبى 26 20

الدوحة 24 18

الكويت 20 06

دمشق 07 00

بيروت 15 13

عمان 08 04

القدس 07 05

غزة 15 10

بغداد 18 07

مسقط 27 21

صنعاء 26 11

الخرطوم 27 18

طرابلس 19 12

تونس 21 07

الجزائر 18 07

الرباط 16 09

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 00 18-

اسطنبول 04 04-

اسلام اباد 15 11

نيودلهى 27 11

جاكرتا 28 24

بكين 14 02-

كوالالمبور 35 24

طوكيو 11 02

اثينا 14 05

روما 16 04

باريس 13 08

مدريد 17 05

برلين 08 00

لندن 11 09

مونتريال 04- 07-

موسكو 13- 22-

نيويورك 01- 02-

واشنطن 00 02-

نواكشوط 26 15

اديس ابابا 23 13