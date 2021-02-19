دعاء للميت مستجاب .. احرص عليه في أوقات استجابة الدعاء

دعاء للميت.. الدعاء هو سلاح المؤمن، ولا يملك الحي للميت سوى الدعاء له والتصدق على روحه، فهذه الأمور هي التي تربط بين الأحياء والأموات . و الدعاء للميت هو أفضل شيء وكذلك الصدقة كما ورد في السنة النبوية ويوم الجمعة بالتحديد الدعوة فيه مختلفه عن سائر الأيام فهو يوم عظيم و الدعاء للميت يوم الجمعة مستحب ومستجاب، فإذا كان الاب أو الام هو المتوفي فقد قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ينقطع عمله الا من ثلاث ذكر من بينها ولدُ صالحُ يدعو له، فكم هو جميل ان تكون ذلك الولد الصالح الذي ذكرة الرسول او تكوني انتي البنت الصالحة التي تدعو لأبيها او امها بالمغفرة و تطلب لهم العفو من الله عز وجل، شارك او شاركي الان أجمل دعاء للميت يوم الجمعة بين الأهل والأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا تجعلة يقف عندك فقط مهما كان المتوفي صديق أو حبيب أو صديقة او الاب أو الام فهي مُناسبة للجميع، شارك ولا تتردد لتكسب الأجر ايضًا والدعاء لفقيدك منهم.

اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين، وافسح له قبره، ونور له فيه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.

دعاء للميت قصير

• اللهمّ اجعل قبر ابي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

• اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

• اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

• اللهمّ املأ قبر أبي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

• اللهم ارحم أبي فقيد قلبي واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل.

دعاء للميت مؤثر جدا

• اللهمّ اجعل قبر ابي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

• اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

• اللهمّ أعذ ابي من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

• اللهمّ املأ قبر ابي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

• اللهم ارحم أبي رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

• اللهمّ انقل ابي من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

• اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

• اللهم ارحم ابي الذي رحل من الدنيا دون أن يودعني واشتاقت له روحي ولم تجده ربيّ ارحم من نام بأحضان التراب وارحم وحدته يا أرحم الراحمين.

• اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأبي، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.

• اللهم ارحم أبي تحت التّراب واسعده في الجنة الفردوس كما اسعدني وأعوذ بالله من دُنيا خالية من رائحة أمي.

• رحم الله ميت أمات جزءا من الحياة في عيني من بعده اللهم ارحم أبي ولا تطفئ نور قبره.

• اللهمّ أبدل ابي دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وادخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

• اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم ابي ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال.

• اللهمّ إنّ ابي نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

• اللهمّ أبدل ابي دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.