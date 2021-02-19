وزير التعليم لاولياء الامور : توقفوا عن الأسئلة اللانهائية

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محمد سياف - ابو ظبي - في سياق القرارات الوزارية الصادرة من وزارة التربية والتعليم بِشأن استئناف الدراسة ومواعيد الاختبارات مختلف الصفوف الدراسية في العام الدراسي الجاري ؛ وجه الدكتور طارق شوقي وزير التعليم لاولياء الامور رجاء بالتوقف عن الأسئلة المتكررة واللانهائية حول هذا الأمر مؤكدًا أن الأمر سوف يمر بسلام وهدوء في ضوء ما يحقق مصلحة الطلاب ، وفيما يلي توضيح كل ما يخص هذا التصريح.

تصريحات وزير التعليم المصري الجديدة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية أن الامتحانات سوف يتم عقدها في السابع من شهر مارس القادم بأن تكون مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول في يوم 7 / 3 / 2021م على أن يكون اختبار جميع المواد في ورقة واحدة فقط ن ولن يكون هناك تقييم رقمي ، بينما سوف تكون النتيجة (اجتياز) أو (عدم اجتياز).

على أن يكون اجتياز الفصل الدراسي الأول شرطًا أساسيًا للتقدم إلى الفصل الدراسي الثاني في حين لن يتم إضافة أي درجات خاصة بالفصل الأول إلى تقييم العام الدراسي.

أما إذا لم يتمكن الطالب من اجتياز اختبار الفصل الأول أو حصل على 50 % أو أعلى ولكن دون تحقيق شرط الحصول على 25 % على الأقل في كل مادة ؛ فلا بُد هنا من أن يخضع الطالب إلى اختبار تكميلي لكي يتمكن من الالتحاق بالفصل الدراسي الثاني.

أما اختبارات الصف الثاني ؛ فسوف تُعقد في جان المدارس بشكل طبيعي وسوف تكون نتائج هذه الاختبارات هي المحددة للنتيجة النهائية للطالب في كل مرحلة دراسية دون الرجوع إلى درجات أو تقييمات الفصل الأول.

وزير التعليم لاولياء الامور توقفوا عن الأسئلة

من خلال مجموعة (التعليم مشروع مصر القومي) على برنامج واتس اب ، وجه الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التعليم لاولياء الامور نصيحة ومناشدة إلى ضرورة الكف عن الأسئلة النهائية والتي لا تنتهي عن موعد الاختبارات وآلية الاختبارات وموعد استئناف الدراسة وغيرها من الأسئلة الأخرى ؛ مؤكدًا أن كل شيء سوف يتم الإفصاح عنه فورًا فاتخاذ قرار حكومي ووزاري بذلك ، ودعا أيضًا إلى ضرورة مساعدة الطالب على التعلم والتحصيل الدراسي بدلًا من توجيه الأسئلة المتكررة والشعور بالقلق والمخاوف طوال الوقت لتحقيق الفائدة العلمية قدر الإمكان؛ ومؤكدًا على أن كل شيئ سوف يمر بهدوء.