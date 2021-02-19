الأرصاد تعلن توقعات طقس الجمعة : بارد نهارا وسقوط أمطار خفيفة

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم الجمعة 19 فبراير 2021، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحرى، السواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





ويسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء. ويتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (30% تقريبا)، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( دمياط - بورسعيد - العريش - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية) على فترات متقطعة (30% تقريبا)، أمطار متوسطة على مناطق من (مطروح - الاسكندرية - رشيد - بلطيم ) على فترات متقطعة (50% تقريبا). وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية أيضا شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليومعلى محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 18 09 الاسكندرية 17 11 وادى النطرون 16 10 طنطا 17 09 شبين الكوم 18 09 دمنهور 17 10 بلطيم 17 10 مطروح 17 11 السلوم 17 08 سيوة 16 05 بورسعيد 18 09 دمياط 17 10 الزقازيق 18 09 المنصورة 18 09 الاسماعيلية 18 09 السويس 18 10 العريش 17 08 رفح 16 08 رأس سدر 19 11 نخل 14 07 نويبع 20 13 طابا 18 11 كاترين 08 02- الطور 20 11 شرم الشيخ 21 14 الغردقة 21 13 مرسى علم 20 13 الفيوم 18 08 بنى سويف 19 07 المنيا 19 07 أسيوط 19 07 سوهاج 20 08 قنا 20 08 الأقصر 21 09 أسوان 21 10 ادفو 21 11 أبوسمبل 21 11 الوادى الجديد 20 10 شلاتين 21 15 ابو رماد 22 15 حلايب 21 16 رأس حدربة 21 16

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