تعرف على نصائح "الصحة" للوقاية من نزلات البرد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن نصائح للوقاية من الاصابة بنزلات البرد في الأيام شديدة البرودة. وأوضحت الوزارة، النصائح كالتالي: احرص على ارتداء ملابس ثقيلة ويفضل أن تكون متعددة الطبقات حتى تحافظ على حرارة الجسم. تناول طعام صحي يمدك بالطاقة مع شرب المشروبات الساخنة حافظ على ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة باستمرار. في الأيام شديدة البرودة يفضل عدم خروج كبار السن والاطفال الا للضرورة.

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