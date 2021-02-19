"الصعايدة بيشحنوا بناتهم القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".. تامر أمين يوضح حقيقة تصريحه.. فيديو

نشرت قناة النهار فيديو للإعلامي تامر أمين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك "،

وقال تامر امين فى الفيديو " أنا حبيت أعمل الفيديو لأني لقيت حالة من حالات التضخيم

و الاصطياد

في الماء العكر ومحاولة لتوقيعي والمواطنين من

حبايبنا

وأخواتنا في الصعيد حبيت اعمل الفيديو للتوضيح علشان نقطع الطريق

أمام

الناس اللى بتحاول تصطاد فى الماء العكرة.

وتابع امين : في ناس اخذوا كلامي اللى بتكلم فيه عن مبادرة الرئيس السيسي عن الزيادة السكانية وضرورة التصدي له".

واضاف : حاولوا يصوروا الفيديو وتم اجتزائه، أولا لا أنا ولا غيري يقدر يهين الصعايدة لأن أنا مقتنع بأن الصعيد شرف مصر وعز مصر وكرامة مصر.

ثانيا لأن أنا أصلا فلاح ومن محافظة ريفية زراعية ومحدش بيهين نفسه، ثالثا : بتكلم أن في فئة قليلة من اللى بتخلف 8 أو 9 و 10عيال بيعملوا وسيلة لكسب الرزق من خلال الخلفة عشان يشحنوا عيالهم يشتغلوا في المصانع و ورش وغيرها

واكد تامر امين : في ناس في الصعيد محترمة وعزيزة وكلها وعي ووطنية وفهم وأرجوكم بلاش زرع فتن وبقول لقناة الجزيرة انتوا طول الوقت عايزين تشوهوا في مصر".