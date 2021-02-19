نشر موقع "دوت الخليج"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها:



الصحة: تسجيل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و51 حالة وفاة



حبس تاجر مخدرات لحيازته 11 كيلو حشيش وهيروين في البساتين



علاء عبد العال: سيراميكا والمصري ينافسان على المربع الذهبي وبيراميدز يبتعد



علاج سحري.. أشرف عبد الباقى يفجر مفاجأة عن الأدوية التى يعطيها للفنانين



الحكمة من إكثار الصلاة على النبى "يوم الجمعة"



وسائل إعلام: إيران تتجسس على معارضيها في الخارج من هولندا



الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 18





ناجي إبراهيم: تعمير سيناء سيدحر الإرهاب



دعاء للميت مستجاب .. احرص عليه في أوقات استجابة الدعاء





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا .. الصحة: تسجيل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و51 حالة وفاة.. علاء عبد العال: سيراميكا والمصري ينافسان على المربع الذهبي وبيراميدز يبتعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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