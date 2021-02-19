مطرانية الفيوم تحذر من جمع تبرعات بطرق غير شرعية

جدة - نرمين السيد - وقالت فى بيان لها، إنه تلاحظ اعتياد مجموعة من الأشخاص جمع تبرعات مادية وعينية عبر وسائل التواصل الاجتماعى وبطرق أخرى بحجة تقديم خدمات ومساعدات اجتماعية للمحتاجين.

وأكدت المطرانية أنها غير مسؤولة عن هذه الكيانات وما يصدر عنها من تصرفات وأنه لا صله بها مطلقًا.

وشددت على أن الجهة الوحيدة المنوطة بتقديم المساعدات الاجتماعية بكافة صورها واستقبال التبرعات المادية والعينية وفقًا لدفاتر التبرع المعتمدة والمخصصة لذلك هى لجنة البر برئاسة ومتابعة الأنبا أبرآم ويعاونه القمص بيشوى حلمى لوقا وعدد من الآباء الكهنة الموقرين ومقرها كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم.

وأهابت بالتحقق والتدقيق فى كل ما يتعلق بهذه الأمور.