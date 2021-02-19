في زمن كورونا.. الصحة تعلن إرشادات للوقاية من الأنفلونزا الموسمية

أعلنت وزارة الصحة و السكان، عن إرشادات للوقاية من الإنفلونزا الموسمية، وخاصة في زمن كورونا.
وأوضحت الوزارة الإرشادات كالتالي:-
- غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار قبل تناول الطعام وبعد الخروج من المرحاض، وبعد السعال والعطس، وبعد ملامسة مناديل ورقية مستعملة.
عدم تغطية الفم والأنف بواسطة يديك عند السعال أو العطس، بل استخدم مناديل ورقية، وتخلص منها بعد الاستخدام.
عدم الخروج من المنزل عند الشعور بأي أعراض تنفسية حادة
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