صحيفة "الجمهورية": مصر تسخر كل الإمكانيات لمساندة الأشقاء في إفريقيا للحصول على لقاحات "كورونا"

أكدت صحيفة (الجمهورية) أن مصر لن تدخر جهدا نحو تسخير كل الإمكانيات لمساندة الأشقاء في القارة الأفريقية من أجل الحصول على لقاحات فيروس كورونا.

واستعرضت الصحيفة - في افتتاحيتها التي عنونتها بـ (تنسيق دولي للحصول على لقاح كورونا) - جهود مصر لتعزيز استراتيجية الاتحاد الإفريقي للحصول على اللقاحات وتصنيعها، وتحقيق تطلعات وآمال وطموحات الشعوب الأفريقية في مواجهة الجائحة وتجاوز تداعياتها الصحية والاقتصادية.

وشددت على أن الجهود المصرية لا تتوقف من أجل منح الأولوية؛ لضمان حصول القارة الإفريقية على حصة كافية من لقاح كورونا، بأسعار تفضيلية، مع استمرار التنسيق والمشاورات مع الشركات العالمية المطورة للقاحات للتعاون في إنتاج اللقاحات على المستوى القاري.

وأوضحت صحيفة (الجمهورية) إن ذلك يأتي في إطار العمل على تعزيز قدرات الإنتاج المحلي لتمكين الدول من مواجهة أي طوارئ صحية من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا في قطاع الصحة إلى جانب ضرورة إيجاد إطار للحصول على التراخيص الخاصة بإنتاج اللقاح وتوزيعها

وأضافت أن المشاورات لا تتوقف، والتنسيق مستمر مع المجتمع الدولي لإتاحة الفرصة للدول الإفريقية للحصول على لقاحات فيروس "كورونا"، بشكل منصف وعادل فضلا عن حشد التمويل والدعم.

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