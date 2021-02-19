الصحة: توفير 20 مليون علبة لبن في 2020.. و5 ملايين عبوة كمخزون استراتيجي

أعلنت وزارة الصحة والسكان،أنه تم توفير 20 مليون علبة لبن أطفال "شبيه بلبن الأم" في عام 2020، منها 1.5 مليون علبة لمرضى التمثيل الغذائى، مضيفة أنه تم توفير 5 ملايين عبوة ألبان كمخزون استراتيجى.
وأوضحت الوزارة ان في عام تم توفير حوالي 15 مليون علبة لبان شبيهة بلبن الأم، منه 3 آلاف علبة لبن لمرضي التمثيل الغذائي.
وتقوم إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، وعند حدوث نقص في أي من الأدوية يتم العمل من خلال محورين، الأول هو إزالة أسباب النقص لتوفيره، بينما يتمثل المحور الثانى في ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.
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