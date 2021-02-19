كوريا الجنوبية: اتحاد المسلمين يقرر إغلاق المساجد مؤقتا تحسبا لانتشار الإصابات بفيروس كورونا

أقر اتحاد المسلمين الكوريين، اليوم الجمعة، إغلاق جميع المساجد والمصليات في كوريا الجنوبية بصورة مؤقتة حتى نهاية شهر فبراير الجاري.
وأوضح الاتحاد - الذي يوجد مقره في مسجد سول المركزي في إعلان على موقعه الالكتروني، نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، - أن القرار يأتي استجابة لتوصية المقر المركزي لمكافحة الأمراض والوقاية منها وكإجراءات وقائية للحد من انتشار المرض بين المصلين أثناء أداء الصلاة، متمنيا الاستقرار في وضع تفشي كوفيد-19 في القريب العاجل.
ووفقا لوكالة "يونهاب" فقد وصل عدد المصابين بكوفيد-19 من بين زوار المساجد والمصليات الى 44 مصابا في البلاد حتى اليوم بعد أن انطلقت العدوى من مسجد أن-سان جنوب العاصمة سول من بين المسلمين الأجانب من آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا قبل أسبوعين تقريبا من ثم انتقلت لاحقا إلى المسلمين في مساجد يونج-إن وبينجتيك وداجون حتى الآن.
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