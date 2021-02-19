انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد تواصل تحذيرها من حالة الطقس اليوم الجمعة 19 فبراير وأمطار على القاهرة و13 منطقة أخرى والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 19 فبراير، وأشار في تقريرها اليوم إلى استمرار حالة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية، وتساقط الأمطار على العديد من المحافظات، استمراراً للموجة التي تتعرض لها البلاد منذ عدة أيام.

حالة الطقس اليوم الجمعة 19 فبراير وأماكن تساقط الأمطار

ووفق تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن أماكن تساقط الأمطار اليوم الجمعة جاءت وفق ما يلي:

أمطار خفيفة بنسبة 30% على القاهرة الكبرى وعلى فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على “دمياط وبور سعيد والعريش وكفر الشيخ ووالبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية”.

أمطار متوسطة على مطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم.

وحول حالة الطقس اليوم الجمعة 19 فبراير فقد أشارت الأرصاد الجوية إلى فسوف يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية نهاراً، ومعتدل على شمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، وشديد البرودة ليلاً على كافة أنحاء البلاد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 19 فبراير فقد جاءت النحو التالي.

المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة 18 9 الإسكندرية 17 11 طنطا 17 9 شبين الكوم 18 9 دمياط 17 10 طابا 18 11 كاترين 8 2 تحت الصفر شرم الشيخ 21 14 بني سويف 19 7

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