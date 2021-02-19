وزير التنمية: مشروع الريف المصرى يحظى باهتمام السيسى ومتابعة يومية لمدبولى

جدة - نرمين السيد - عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً لمتابعة موقف التنسيقات الجارية لبدء التنفيذ بمشروعات البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".





أكد اللواء محمود شعراوى، وفقا لبيان صحفى، على تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس الوزراء المتعلقة بأهمية الانتهاء من مرحلة الدراسات والتصميمات والتنسيق الميدانى والبدء الفورى فى عملية التنفيذ بالقرى الجاهزة بكل مركز، على أن يتم البدء بمشروعات البنية الأساسية كمشروعات الصرف الصحى وما يرافقها من مشروعات مد وتدعيم وإحلال وتجديد مياه الشرب، ومشروعات الغاز الطبيعى والاتصالات، مشيراً الى أنه سيتم بالتوازى البدء فى تنفيذ مشروعات مجمعات الخدمات التى وجه الرئيس بتنفيذها بكل وحدة قروية ومشروعات المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب.

وشدد "شعراوى" على أهمية هذا المشروع القومى المهم والذى يمس حياة المواطنين فى القرى المصرية، لافتا إلى أن هذا المشروع يحظى باهتمام ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما يتابعه يومياً رئيس مجلس الوزراء مع جميع الوزارات والجهات المشاركة فى عملية التنفيذ.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية الإسراع بوتيرة العمل فى تنفيذ المشروعات المستهدفة ليرى المواطن نتيجة سريعة على أرض المحافظات، مشيراً إلى وجود توجيهات للمحافظين بتقدم كل التسهيلات وتذليل أى تحديات أو معوقات فى عملية التنفيذ واستخراج التصاريح اللازمة.

وقال اللواء محمود شعراوى، إنه سيقوم بجولات خلال الأيام المقبلة على القرى والمراكز المستهدفة فى المرحلة الأولى للمبادرة لدفع عملية التنفيذ وتذليل أى عقبات أو تحديات على أرض الواقع، موضحا أن هناك توجيهات لفريق العمل بوزارة التنمية المحلية والمحافظات بعقد اجتماعات تنسيقية متوالية فيما يخص كل مركز إدارى حتى يتسنى بدء التنفيذ السريع وإزالة أى معوقات بشكل فورى وتوفير الأراضى المطلوبة والاهتمام بالمشروعات الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير فرص عمل لهم، مضيفاً أن هذا الاجتماع هو الأول فى سلسة هذه الاجتماعات والتى ستتواصل بكثافة وبشكل يومى خلال المرحلة المقبلة .

ووجه شعراوى بضرورة وجود حلول غير تقليدية لأى مشاكل أو تحديات تواجه عملية تنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة بكل محافظة ستكون مسؤولة عن التنسيق من أجل توفير الأراضى المطلوبة للمشروعات المُخططة، خاصة مشروعات الصرف الصحى والمدارس، و سيتم إعداد ملفات كاملة بالأراضى التى يمكن استغلالها.