مواعيد مباريات اليوم.. أهمها منافسات الدوري الإنجليزي

تلعب اليوم منافسات دوريات كرة القدم، في جميع أنحاء العالم والتي يعد أقواها هو الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". والذي تقام اليوم إحدى مباريات الجولة الخامسة والعشرين منه.

ويواجه فريق ولفرهامبتون نظيره فريق ليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة البريميرليج، في مباراة تقام مساء اليوم على ملعب مولينيو.

ويحتل ولفرهامبتون المركز الرابع عشر برصيد سبعة وعشرين نقطة، من ثلاثة وعشرين مباراة، فيما يحتل فريق ليدز يونايتد المركز العاشر برصيد اثنين وثلاثين نقطة من إثنى وعشرين مباراة.

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

ولفرهامبتون – ليدز يونايتد 10:00 مساءا

مباريات الدوري الإسباني اليوم

ريال بيتيس – خيتافي 10:00 مساءا

مباريات الدوري الإيطالي اليوم

كالياري – تورينو 9:45 مساءا

فيورنتينا – سبيزيا كالتشيو 7:30 مساءا

مباريات الدوري الألماني اليوم

أرمينيا بيليفيلد – فولفسبورج 9:30 مساءا

مباريات الدوري التركي اليوم

إسطنبول باشاك شهير – طرابزون سبور 6:00 مساءا

مباريات الدوري البلجيكي اليوم

ميشيلبن – جنت 9:45 مساءا

الدوري الهولندي

فيليم 2 – أوتربخت 9:00 مساءا

دوري الخليج الإماراتي

العين – الفجيرة 6:15 مساءا

الوحدة – خورفكان 3:30 عصرا

الوصل – اتحاد كلباء 3:30 عصرا

الدوري البرتغالي

بولفيستا – موريرنسي 10:30 مساءا