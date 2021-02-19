وزير الإنتاج الحربى يشارك بمعرض IDEX 2021 فى أبو ظبى

جدة - نرمين السيد - يتوجه المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، غدا السبت الموافق 20 فبراير 2021 ، إلى مدينة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعاليات معرض الدفاع الدولى "IDEX 2021"، والمقام بمدينة أبو ظبى خلال الفترة من 21 - 25 فبراير الحالى.





وتشارك وزارة الإنتاج الحربى فى الجناح المصرى بالمعرض لعرض منتجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات الدفاعية والتى تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربى، وتعد هذه هى المشاركة الثالثة على التوالى لوزارة الإنتاج الحربى، إذ شاركت وزارة الإنتاج الحربى فى معرض الدفاع الدولى "IDEX 2019 ،IDEX 2017".

ومن المخطط أن يلتقى وزير الدولة للإنتاج الحربى عددا من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة فى المعرض، إلى جانب زيارته للأجنحة المختلفة بالمعرض.



وتعد مشاركة وزارة الإنتاج الحربى فى هذا المعرض فرصة مهمة للوزارة لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكاناتها التكنولوجية والفنية المستخدمة فى التصنيع الحربى، إلى جانب الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيا حديثة فى مجال أنظمة التسليح والدفاع، كما تعد فرصة مهمة لدعوة الشركات للمشاركة بمعرض "EDEX 2021" الذى سيقام فى مصر فى دورته الثانية بعد النجاح الذى حققه فى دورته الأولى عام 2018.