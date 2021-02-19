حالة الطقس اليوم.. أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

شهدت مناطق متعددة من محافظتى القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، هطول أمطار خفيفة، وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

كما شهدت الحركة المرورية انسيابا على كافة المحاور والميادين.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة مائلة للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، وطقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما توقعت هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد.

وتشهد المحافظات فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق دمياط وبورسعيد والعريش والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية الشرقية والمنوفية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من مطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد .

وعن درجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.